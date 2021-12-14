سوريا تكشف موعد جهوزية شبكة الكهرباء الخاصة بلبنان

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أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن الشبكة السورية للكهرباء المسؤولة عن توصيل الكهرباء إلى لبنان، ستكون جاهزة تماما للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري".

وفي تصريحات لصحيفة "الأخبار"، قال غسان الزامل: "الشبكة السورية ستكون جاهزة تماما للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري، بما في ذلك إنجازها لجميع الاختبارات الفنية، وإجراء خطوات التطابق للقيم الفنية بين شبكات الدول الثلاث، وتاليا فإن عملية الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قرارا بذلك".

وأوضح قائلا: "إن الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء تعمل حاليا على مد خطين فوق خطوط النقل مخصصين للاتصالات ونقل إشارات الأعطال"، لافتا إلى أنه "يتوقع الانتهاء منهما منتصف الشهر الجاري، لتبدأ بعدها الفرق الفنية، بالتنسيق مع نظيراتها في كل من لبنان والأردن، بإجراء اختبارات لمدة سبعة أيام للكشف عن الأعطال".