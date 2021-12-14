تغريم مصرف UBS السويسري 1.8 مليار يورو بسبب التهرب الضريبي

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خفضت محكمة استئناف في باريس العقوبة التي يتعين على مصرف UBS السويسري دفعها مقابل مساعدته العملاء الأثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب إلى 1.8 مليار يورو (2.03 مليار دولار).

وأكدت المحكمة في حكمها أن المصرف السويسري مذنب في الترويج للخدمات المصرفية غير القانونية ومنها استدراج العملاء بشكل غير قانوني في الأحداث الرياضية والحفلات في فرنسا، وغسل عائدات التهرب الضريبي.

والغرامة البالغة 1.8 مليار يورو التي صدرت اليوم الاثنين، مخفضة عن الغرامة التي فرضت على البنك بعد أول محاكمة في عام 2019، والتي كانت تبلغ 4.5 مليار يورو.

وقال هيرفيه تيميم، المحامي الذي يمثل المصرف بعد النطق بالحكم: "البنك أخذ علما بهذا القرار، ويبحث إمكانية استئنافه، مشيرا إلى أنه "بالمقارنة مع الحكم الابتدائي، هناك مكسب مالي قدره 2.7 مليار يورو، لكنه إدانة جنائية، وبالتالي سنتخذ قرارنا بسرعة كبيرة".