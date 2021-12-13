مجلس الوزراء السعودي يقرُّ ميزانية عام 2022

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أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022.

وفي مستهل الجلسة، وجه ملك السعودية كلمة للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال: "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443/1444هـ (الموافق 2022م) بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد-19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية".

وأضاف: "يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (955 مليار ريال)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (1045 مليار ريال)، وبفائض يصل إلى (90 مليار ريال).

وتابع: "إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".

وأوضح الملك سلمان بن عبد العزيز أن الميزانية تؤكد "حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".