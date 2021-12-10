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النفط يتراجع بفعل جني الأرباح

10
DECEMBER
2021
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تراجع النفط اليوم الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" لن يلحق الضرر بالطلب على الوقود.
 
وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة، إلى 70.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.
 
ونزلت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بواقع أربعة سنتات إلى 74.38 دولار للبرميل بعدما انخفضت 1.9 بالمئة يوم الخميس.
 
ويتجه الخامان القياسيان "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" الأمريكي نحو صعود بأكثر من 6 بالمئة هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح، في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
 
واستعادت سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر 2021. لكن عمليات بيع جاءت الليلة الماضية في أعقاب تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري‭ ‬الصينيتين، "إيفرغراند" وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج بقيمة مليارات الدولارات.
 
وعزز ذلك المخاوف حيال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات بالصين وأيضا في الاقتصاد الأوسع نطاقا لأكبر مستورد للنفط في العالم.
Reuters
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