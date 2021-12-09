الدولار الأميركي يتراجع مع انحسار مخاوف أوميكرون

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هبط الدولار الأميركي أمام بضع عملات رئيسية منافسة، اليوم الأربعاء، إذ ساعد انحسار القلق بشأن الضرر الاقتصادي لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في دعم العملات العالية المخاطر، في حين سجل الدولار الأسترالي ثالث جلسة على التوالي من المكاسب.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 95.854. لكن المؤشر ما زال قريبا من أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر هذا الأسبوع، وسط تقارير بأن أناسا أصيبوا بمتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7177 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة الأسترالية 1.84 بالمئة مقابل العملة الأميركية، مسجلة أفضل أداءلها في ثلاثة أشهر.

وارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1344دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين اليوم عند 50 ألفا و567.89 دولار بعد أن حث تنفيذيون كبار بشركات كبرى للعملات المشفرة الكونغرس الأميركي على تقديم قواعد أكثر وضوحا للصناعة الرائجة، التي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.