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سيئول تطلب من موسكو التعاون بشأن إمدادات مستقرة من اليوريا والحبوب

8
DECEMBER
2021
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قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سيئول طلبت من موسكو التعاون لضمان استقرار إمدادات اليوريا والحبوب والمواد الرئيسية الأخرى وسط الحصة التصديرية الروسية.
 
وقدم وزير المالية الكوري الجنوبي، هونغ نام كي، الطلب أمس الثلاثاء خلال اجتماع افتراضي في الدورة الـ19 من اللجنة المشتركة حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين كوريا الجنوبية وروسيا مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف.
 
وأفادت الوزارة بأن هونغ طلب خلال الاجتماع الشحن السلس لليوريا من روسيا التي وقعت الشركات الكورية الجنوبية بالفعل عقود شراء لها، على الرغم من أن موسكو بدأت تحديد الحصة التصديرية على الأسمدة النيتروجينية بما فيها اليوريا في ديسمبر الجاري.
 
ونقلت عن هونغ قوله إن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في روسيا واجهت صعوبات بسبب تحديد الحصة التصديرية الروسية الموسعة والضرائب على القمح والحبوب الأخرى، مطالبا بتقليل القيود.
 
وشهدت كوريا الجنوبية نقصا في إمدادات اليوريا وهي مادة رئيسية تستخدم في سيارات الديزل لتقليل الانبعاثات وأيضا لتصنيع الأسمدة، منذ فرض قيود على الصادرات الصينية في أكتوبر الماضي، وتسعى البلاد لتنويع قنوات الاستيراد. 
 
وانطلقت اللجنة في عام 1997 وعملت كقناة استشارية منتظمة رفيعة المستوى بين سيئول وموسكو لمناقشة مجموعة واسعة من قضايا التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.
روسيا اليوم
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