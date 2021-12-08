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السعودية وعُمان.. اتفاقات اقتصادية بقيمة 30 مليار دولار

8
DECEMBER
2021
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وقّعت السعودية وعُمان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسقط في مستهل جولة خليجية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء أنّ "مجموعة من الشركات السعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقّعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار".
 
وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياح وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.
 
وبدأ ولي عهد السعودي، مساء الاثنين، في مسقط جولة خليجية تشمل كافة دول مجلس التعاون وهي قطر والإمارات والبحرين والكويت، وذلك قبيل استضافة المملكة قمة خليجية سنوية منتصف الشهر الحالي.
 
وبالنسبة للسعودية وعُمان، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 3.36 مليارات دولار في عام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، حسب الإعلام الرسمي.
 
وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.
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