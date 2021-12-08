رغم جائحة كورونا.. مصر تحقق "رقما اقتصاديا" مميزا

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أكد البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع بشكل طفيف إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر من 40.849 مليار دولار في أكتوبر.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار.

وترتفع الاحتياطيات الأجنبية منذ يونيو 2020، بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

ومنذ ديسمبر 2020، عادت السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية، بعد إغلاق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا.

ورغم المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2019- 2020.