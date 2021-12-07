روسيا والهند تتخليان عن الدولار!

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قال ألكسندر ميخيف مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت" الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية، إن روسيا والهند تخلتا عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة.

وذكر ميخيف، للصحفيين في الهند اليوم الثلاثاء، أن الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية.

وأضاف ميخيف: "وفقا للتقليد المتبع سنواصل حساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار وذلك لتسهيل عمليات الحساب. لكن في العمل الحقيقي، تخلت شركة روس أوبورون اكسبورت بنسبة 100٪ تقريبا عن استخدام العملة الأمريكية. بالنسبة للهند، تتم جميع الحسابات المالية المتبادلة بالروبل والروبية".

وتابع المدير العام القول: "بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم بنشاط اتفاقات التغويض Offset agreement ، والتي توجد أيضا في وثائق العقود الموقعة اليوم. هذه ممارسة حديثة طبيعية معتادة، وهي من الاتجاهات السائدة في السوق العالمية".

ووفقا له، مع استخدام مثل هذا النهج، "لا نواجه مخاطر التأخير في المدفوعات، عند تنفيذنا بشكل دقيق التزاماتنا حسب العقد أمام شركائنا".