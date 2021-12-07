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ماسك يتحدث عن الفائز في السباق الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة

7
DECEMBER
2021
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رجح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يفوق الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي بنحو مرتين أو ثلاث مرات، لكن رجل الأعمال لم يشر إلى العام الذي من المتوقع أن يحدث فيه ذلك.
 
وعبر ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، عن رأيه هذا في مؤتمر بالفيديو لصحيفة "وول ستريت جورنال".
 
وقال ماسك: "كانت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، طالما تذكر الجميع ذلك، لكم الآن نحن في وضع يمكن فيه للاقتصاد الصيني أن يتجاوز الاقتصاد الأمريكي مرتين أو ثلاث مرات".
 
وأضاف: "أعتقد أننا نتجه نحو عالم مثير للاهتمام ومتنوع. وآمل ألا ننسى أننا جميعا بشر". 
 
وفي وقت سابق، قال بنك أوف أمريكا، إن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق.
 
لكن صندوق النقد الدولي حذر من أن زخم النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا والسحب المبكر لبرامج الدعم المالي، الذي أطلقته بكين لدعم الشركات.
روسيا اليوم
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