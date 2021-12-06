النفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار

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زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.39 دولار بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 في المئة إلى 67.66 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأمس الأحد رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي.