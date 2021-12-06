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لهذا السبب.. بتكوين تفقد خمس قيمتها

6
DECEMBER
2021
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خسرت بتكوين خُمس قيمتها، السبت، إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.
 
وهبطت بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 12 بالمئة بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش إلى 47495 دولارا، كما هوت خلال الجلسة إلى 41967.5 دولار ليصل إجمالي خسائرها إلى 22 بالمئة.
 
وتراجعت عملة إيثر أيضا أكثر من 10 بالمئة مع عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.
 
ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال، حيث هبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأميركية القياسية، الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر، بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
 
العملات الرقمية.. الفرصة أمام الجميع انهيار قادم لا محالة
 
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في 8 شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في الثامن من ديسمبر.
 
ستكون شهاداتهم الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأميركيين، فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.
 
وأظهرت بيانات من منصة كوين غلاس تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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