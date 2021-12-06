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شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تجمع مليار دولار

6
DECEMBER
2021
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أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، السبت، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت المساهمة في المشروع بمليار دولار.
 
ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر، وفق ما ورد في بيان.
 
وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.
 
ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم التمويلات، حسبما أوردت "فرانس برس".
 
وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم "تروث سوشيال" كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير.
 
والتطبيق متوافر حاليا للطلب المسبق على متجر أبل، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.
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