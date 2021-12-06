تركيا.. اتحادات عمّالية تخطط لتنظيم إضرابات

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قال اثنان من الاتحادات العمالية في تركيا يمثلان أكثر من 250 ألف عامل إنهما سينظمان إضرابات محدودة هذا الأسبوع للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات تقاعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد فيما يتعلق بالاقتصاد نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي التي تضم نحو 20 ألف عضو يوم الأحد إنها "ستوقف العمل" يوم الاثنين احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور ونقص العاملين وظروف العمل المرهقة منذ تفشي مرض كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية الذي يضم 250 ألف عضو إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والخميس.

وأشار إلى تشريع أقر الأسبوع الماضي قال إنه يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر دون بقية العاملين في القطاع الطبي.

ووصف رئيس الاتحاد سميح دورموس القانون الجديد بأنه "تمييزي" ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية ودعا لزيادات أكثر شمولا في الأجور ومعاشات التقاعد.