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قال مجلس إدارة الشركة الموحدة لبناء الطائرات، إنه سيتم دمج ثلاث شركات روسية عملاقة لإنتاج الطائرات: "ميغ" و"سوخوي" و"الموحدة لبناء الطائرات"، في شركة واحدة.

وأضاف المجلس في بيانه اليوم: "تمت في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 30 نوفمبر، الموافقة على دمج شركات ميغ وسوخوي والموحدة لبناء الطائرات. سيتم طرح موضوع إعادة تنظيم الموحدة لبناء الطائرات مع ضم ميغ وسوخوي إليها، على الاجتماع العام غير العادي لمساهمي الشركة الموحدة، المقرر عقده في يناير 2022".

من جانبه قال يوري سليوسار مدير عام الشركة الموحدة لبناء الطائرات: "يعتبر الاندماج القادم، أهم حدث في صناعة الطيران الروسية، وقد تم تنفيذ كل الاستعدادات اللازمة له، وتم وضع التفاصيل من أجل البدء في تشكيل كيان موحد لبناء الطائرات الروسية - وهذا الهيكل الجديد يمكن أن يعطي دافع قوي لتطوير مجمع طيران في شركة روستيخ، ولكل قطاع الطيران الروسي".

ووفقا له، سيتم في كيان واحد تجميع أفضل الكوادر الإدارية، والكفاءات الهندسية المتقدمة. وسيوفر ذلك قاعدة إنتاج متطورة وفعالة، لصناعة الطيران الروسية.