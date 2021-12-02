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تقرير: الطاقة المتجددة تهيمن على إنتاج الكهرباء في العالم

2
DECEMBER
2021
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كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء، أنه من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95 في المئة من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن وحتى نهاية 2026، وأن تسهم الطاقة الشمسية بنصف هذه الزيادة.
 
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة، إن القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021 .
 
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي بلغت 290 غيغاواط تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة".
 
وأضاف "الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة، لكن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وتابع تقرير الوكالة أن قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء العالمية من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين.
 
وبيّنت الوكالة أن السياسات الأكثر قوة التي انتهجتها الحكومات وتعهدات مؤتمر المناخ في غلاسكو الشهر الماضي قادت هذه الزيادات لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعين أن تتسارع للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم.
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