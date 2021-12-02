living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير حديث: هذه أغلى 10 مدن في العالم للعيش بها

2
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تقرير يصدر سنويا ترتيب أغلى 10 مدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة عام 2021، واحتلت تل أبيب الصدارة بسبب الارتفاع السريع في التضخم إثر جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
 
وصعدت تل أبيب 5 مراتب في الأشهر الـ 12 الماضية، لتحتل صدارة القائمة بدلا من باريس وهونغ كونغ وزيورخ، وهي مدن اشتركت في صدارة القائمة خلال عام 2020، وذلك وفقا لنظام التصنيف الرسمي الذي وضعته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.
 
وجاءت العاصمة الفرنسية في المرتبة الثانية مع سنغافورة، في حين أكملت زيورخ وهونغ كونغ بقية المراكز الخمسة الأولى.
 
وحلت نيويورك في المركز السادس، وجنيف في المركز السابع، وكوبنهاغن في الثامن، ولوس أنجلوس في التاسع، وأوساكا في العاشر.
 
وجمعت بيانات عن 50 ألف سلعة وخدمة في 173 مدينة، بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مع ارتفاع أسعار الشحن والسلع.
 
وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة بالعملة المحلية، وهو أسرع معدل تضخم تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية.
 
ويشمل المسح تكاليف الإيجار، لكنه لا يشمل أسعار العقارات.
 
وتمت إضافة 40 مدينة جديدة إلى التصنيف هذا العام، إذ احتلت العاصمة الاسكتلندية إدنبرة أعلى دخول جديد على الرسوم البيانية بالمركز 27، على قدم المساواة مع المدن ذات تكلفة المعيشة المرتفعة، مثل أوكلاند ومينيابوليس، كما دخلت مدينتان جديدتان أخريان هما شتوتغارت وسان دييغو، ضمن أفضل 50 مدينة.
 
وشهدت روما أكبر انخفاض، حيث تراجعت 16 مرتبة إلى 48، مع انخفاض حاد بشكل خاص في تكلفة البقالة والملابس، وكانت بانكوك وليما ثاني أكبر تحرك في الترتيب، مع انخفاضات كبيرة في جميع الفئات.
 
أما طهران فكانت المتسلق الأكبر، بعد أن قفزت 50 مرتبة إلى المركز 29، مع استمرار نقص السلع وارتفاع أسعار الواردات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout