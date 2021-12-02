تقرير حديث: هذه أغلى 10 مدن في العالم للعيش بها

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كشف تقرير يصدر سنويا ترتيب أغلى 10 مدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة عام 2021، واحتلت تل أبيب الصدارة بسبب الارتفاع السريع في التضخم إثر جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.

وصعدت تل أبيب 5 مراتب في الأشهر الـ 12 الماضية، لتحتل صدارة القائمة بدلا من باريس وهونغ كونغ وزيورخ، وهي مدن اشتركت في صدارة القائمة خلال عام 2020، وذلك وفقا لنظام التصنيف الرسمي الذي وضعته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وجاءت العاصمة الفرنسية في المرتبة الثانية مع سنغافورة، في حين أكملت زيورخ وهونغ كونغ بقية المراكز الخمسة الأولى.

وحلت نيويورك في المركز السادس، وجنيف في المركز السابع، وكوبنهاغن في الثامن، ولوس أنجلوس في التاسع، وأوساكا في العاشر.

وجمعت بيانات عن 50 ألف سلعة وخدمة في 173 مدينة، بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مع ارتفاع أسعار الشحن والسلع.

وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة بالعملة المحلية، وهو أسرع معدل تضخم تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية.

ويشمل المسح تكاليف الإيجار، لكنه لا يشمل أسعار العقارات.

وتمت إضافة 40 مدينة جديدة إلى التصنيف هذا العام، إذ احتلت العاصمة الاسكتلندية إدنبرة أعلى دخول جديد على الرسوم البيانية بالمركز 27، على قدم المساواة مع المدن ذات تكلفة المعيشة المرتفعة، مثل أوكلاند ومينيابوليس، كما دخلت مدينتان جديدتان أخريان هما شتوتغارت وسان دييغو، ضمن أفضل 50 مدينة.

وشهدت روما أكبر انخفاض، حيث تراجعت 16 مرتبة إلى 48، مع انخفاض حاد بشكل خاص في تكلفة البقالة والملابس، وكانت بانكوك وليما ثاني أكبر تحرك في الترتيب، مع انخفاضات كبيرة في جميع الفئات.

أما طهران فكانت المتسلق الأكبر، بعد أن قفزت 50 مرتبة إلى المركز 29، مع استمرار نقص السلع وارتفاع أسعار الواردات.