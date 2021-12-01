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بوتين: روسيا لا تسعى للعيش "خلف أسوار قلعة"

1
DECEMBER
2021
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعمل على رفع مستوى سيادتها الاقتصادية، مستبعدا أن بلاده تسعى للعيش "خلف الأسوار".
 
فقد أشاد أحد المشاركين في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" بأداء الاقتصاد الروسي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى وجود مفهوم يتم تداوله بين المستثمرين حول نجاح روسيا في بناء "حصن اقتصادي"، وفي هذا الصدد طرح المشارك سؤالا على الرئيس الروسي، خلال مشاركته في المنتدى، حول الأولوية الرئيسية لروسيا في السنوات العشر القادمة.
 
ورد بوتين على ذلك قائلا: "لقد أشرتَ إلى أننا أنشأنا حصنا اقتصاديا، هذا جيد، لكننا لا نسعى إلى إنشاء قلاع والعيش خلف أسوار الحصون، نحن ببساطة نرفع مستوى سيادتنا، بما في ذلك الاقتصادية".
 
ووفقا للرئيس بوتين، فإن روسيا ستعمل على زيادة مستوى سيادتها الاقتصادية، بما في ذلك من خلال التعاون مع الدول الأجنبية "حيثما تريد".
 
لكن الرئيس الروسي أعرب عن قلقه من التدهور الديموغرافي في روسيا، وقال إن طبيعة هذه المشكلة أصبحت أساسية اليوم خلال السنوات العشر القادمة.
 
وانطلق اليوم الثلاثاء، في موسكو المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي"، الذي ينظمه مصرف "في تي بي" الروسي، بمشاركة واسعة لساسة ورجال أعمال من مختلف دول العالم.
روسيا اليوم
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