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بعد تصريحات رئيس "مودرنا".. بورصات عالمية تتلون بالأحمر

30
NOVEMBER
2021
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تراجعت أسواق وبورصات عالمية، اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف اقتصادية بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" للأدوية حول فعالية اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد "أوميكرون".
 
وقال رئيس شركة "مودرنا" لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فاعلية بكثير في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة. 
 
تخلت أسعار النفط عن مكاسبها اليوم لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، وهبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" القياسي بنسبة 2.5% إلى 71.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.
 
فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولار للبرميل.
 
وتهاوى سعر النفط بنحو 12 بالمئة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.
 
الأسهم الأوروبية
 
تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.05% إلى 7035 نقطة، وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.32% إلى 6686 نقطة، وهبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.16% إلى 15103 نقطة.
 
بورصة موسكو في المنطقة الحمراء
 
تراجع مؤشرا بورصة موسكو كذلك اليوم، إذ انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.8% إلى 3848 نقطة، فيما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.84% إلى 1619 نقطة.
 
آسيا.. مؤشر "نيكي" الياباني عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021
 
أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط المؤشر "نيكي" الياباني 1.63% إلى 27821.76 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر 2021، وبدد مكاسبه السابقة التي حققها وسط آمال بأن يكون أوميكرون أقل شدة مما كان يخشاه العالم.
 
فيما خسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة لينخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1928.35 نقطة.
 
وقال بعض مديري الاستثمارات كذلك إن الأسواق مضطربة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم قد تدفع البنوك المركزية في العالم لإنهاء الإجراءات التحفيزية.
 
وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا للاستثمارات "التقرير المتعلق باللقاح ما هو إلا دافع مباشر، المشكلة الحقيقية تكمن في سحب السيولة الزائدة. انتهى الحفل".
روسيا اليوم
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