بعد خسائر.. أرباح "غازبروم" الروسية تصل إلى مستوى تاريخي

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حققت شركة "غازبروم" الروسية أرباحا صافية قياسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث بلغت 1.55 تريليون روبل (حوالي 20 مليار دولار).

وذلك بناء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وللمقارنة فقد حققت الشركة خسائر بقيمة 218.4 مليار روبل في الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت الإيرادات في الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من 1.5 مرة، لتصل إلى 6.725 تريليون روبل، وهو أيضا رقم قياسي تاريخي للشركة الروسية.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 137% لتصل إلى 2.213 تريليون روبل.

وبلغت أرباح "غازبروم" في الربع الثالث من هذا العام 581.8 مليار روبل، مقابل خسارة 251.3 مليار روبل قبل عام. وزادت إيرادات "غازبروم" في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 بنسبة 70% ما يصل إلى 2.37 تريليون روبل.

(الدولار = 75 روبلا بتاريخ 29 نوفمبر 2021)