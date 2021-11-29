living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلالة "أوميكرون".. رب ضارة نافعة

29
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 وجد بيل أكمان، مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة  كورونا الجديدة "أوميكرون".
 
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أكمان أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة على الرغم مع ارتفاع معدل العدوى. كما نقلت عنه وكالة بلومبرغ.
 
وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الاثنين في آسيا حيث قام المتداولون بتقييم تأثير أوميكرون على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة.
 
وينتظر النمو أيضا الأسواق الأوروبية. ووفقا لقناة "سي إن بي سي"، استنادا إلى بيانات" IG"، سيفتح مؤشر "FTSE" البريطاني عند 97 نقطة أعلى إلى 7137 نقطة، و"DAX" الألماني في 191 نقطة أعلى إلى 15437، ويسجل "cac 40" الفرنسي 99 نقطة أعلى إلى 6824، فيما يرتفع "ftse MIB" الإيطالي 324 نقطة إلى 26167.
 
وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت يوم الجمعة 26 نوفمبر على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة ، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة  البيتكوين حينها 6.8 في المائة.
 
 وكان قد تم التعرف على السلالة الجديدة من الفيروس التاجي ذات الرمز"B.1.1.529"، في جنوب إفريقيا في 11 نوفمبر. وجرى تسجيل أولى حالات الإصابة المؤكدة في 24 نوفمبر. كما سُميت  السلالة الجديدة بالحرف "أوميكرون"وهو يحمل الرقم 15 في الأبجدية اليونانية، وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية أقر بخطورتها.
Bloomberg
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout