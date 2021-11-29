كوريا الجنوبية تلجأ لدولتين عربيتين للحصول على مادة فرضت الصين قيودا على تصديرها

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طلبت كوريا الجنوبية من سلطنة عمان والبحرين تصدير محلول اليوريا إليها.

وعقد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، بارك بيونغ سوك، أمس السبت، اجتماعات مع نظيريه من الدولتين العربيتين، في الوقت الذي تسعى فيه سيئول جاهدة لتأمين محلول اليوريا المائي، وهو السائل اللازم لمركبات الديزل لخفض الانبعاثات، بعد أن فرضت الصين قيودا على تصدير اليوريا لتخفيف أزمة نقص الإمدادات هناك.

والتقى بارك على هامش الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد مع خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني، وطلب منه فتح قناة لتصدير محلول اليوريا إلى الشركات الكورية الجنوبية.

كما عقد اجتماعا مع فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني. وطلب من البحرين تصدير محلول اليوريا إلى كوريا الجنوبية، حيث أبدت المسؤولة البحرينية استجابة إيجابية.

وقد قالت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرا، إنها تستطيع تأمين مخزون لمدة 5 أشهر من محلول اليوريا للسيارات التي تعمل بالديزل، من خلال المزيد من الواردات.

وتوقعت الحكومة استقرار إمدادات محلول اليوريا حتى منتصف العام المقبل، بالنظر إلى الواردات المنتظرة من اليوريا والشحنات المحتملة في إطار المحادثات الجارية.