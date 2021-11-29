انخفاض ملحوظ في قيمة الليرة التركية

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تراجعت الليرة التركية اليوم بأكثر من 4% مقابل الدولار، مقتربة من مستويات متدنية قياسية سجلتها الأسبوع الماضي، عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسة خفض بأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة التركية حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، وكانت العملة قد أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 12.25 ليرة للدولار.

وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 ليرة بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، على الرغم من وصول معدل التضخم في البلاد إلى 20 بالمئة.