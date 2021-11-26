قريبا في روسيا.. هاكرز بغطاء قانوني

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علمت صحيفة "كوميرسانت" الروسية من مصادر عن إمكانية إعطاء غطاء قانوني لعمل الهاكرز في روسيا. والفكرة تتمحور حول إعطاء طابع قانوني لخدمات يقدمها هؤلاء المخترقون (الهاكرز) للشركات.

ووفقا للصحيفة فإن شركة Positive Technologies ستطلق منصة لخدمات الاختراق، وسيكون بمقدور الشركات اختبار مدى فعالية شبكاتها والبحث عن نقاط الضعف في منظومتها.

وفكرة الخدمة تدور حول إعطاء مكافأة مالية للمتسللين الإلكترونيين عند اختراقهم شركة والكشف عن نقاط الضعف في شبكة تلك الشركة، وتخطط شركة الهاكرز هذه لتقديم الخدمات لشركات كبرى وبنوك في روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الخدمات موجود في العالم، إذ أن شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية تلجأ بنشاط إلى خدمات "المتسللين البيض"، فعلى سبيل المثال تلقت شركة "ميكروسوفت" أكثر من 1200 تقرير عن نقاط ضعف في العام الماضي، ودفعت أكثر من 13 مليون دولار لهؤلاء المتسللين لقاء اكتشافهم نقاط الضعف لدى شبكة الشركة.