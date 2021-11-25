تدشين أول بنك رقمي في الكويت

A + A -

أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في البلاد "وياي" الذي يستهدف فئة الشباب دون 34 عاما، التي تمثل قرابة ثلثي سكان الكويت.

ويسهل البنك الرقمي الجديد تعاملات البنك، ويتيح فتح حساب باستخدام الهوية بخطوات بسيطة من خلال التطبيق.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: "البنوك الرقمية تمثل المسار الطبيعي والجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية، خاصة في ظل تزايد اعتماد العملاء على بعض الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية التي تقدمها شركات الفنتك وشركات الاتصالات وبعض شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا".