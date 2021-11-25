الإمارات ملتزمة باتفاق إعلان تعاون "أوبك+"

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أعلنت الإمارات، الخميس، أنها ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة " أوبك+" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن وزارة الطاقة والبنية التحتية "تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة (أوبك+) في اجتماعها المقبل".

وقال مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، إن من المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها في المجموعة المعروفة بـ"أوبك+" اجتماعين الأسبوع المقبل لتحديد السياسات، إذ سيُعقد اجتماع في الأول من ديسمبر لأعضاء أوبك فقط واجتماع آخر في الثاني من ديسمبر لـ"أوبك+".

وتعارض "أوبك+"، التي تضم في عضويتها روسيا، طلبات واشنطن ودول مستهلكة أخرى لزيادة أسرع للإنتاج وتتمسك بخطتها بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس الماضي.