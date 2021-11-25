living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذه الأسباب.. سيصل خط الغاز الروسي لألمانيا عاجلا أو آجلا

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عراقيل جديدة تهدد مشروع "نورد ستريم 2" المقرر أن ينقل الغاز من روسيا لألمانيا، بعد العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو وأزمة المهاجرين على حدود شرق أوروبا، إلا أن طريق نجاح المشروع ليس مغلقا تماما.
 
وبحسب خبير تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن أسبابا اقتصادية ستدفع الجانبين الروسي والألماني لإنجاح تشغيل الخط الحيوي.
 
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات إضافية تتعلق بمشروع خط الأنابيب "نورد ستريم2" الذي يمر تحت مياه بحر البلطيق، بإدراج سفينتين وشركة "ترانسادريا" الروسية بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، ليصل عدد الكيانات الروسية الموقع عليها العقوبات في هذا الملف 17 سفينة كممتلكات مجمدة و8 أشخاص.
 
وبرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن معارضة بلاده لخط "نورد ستريم2" بأنه يشكل مخاطر على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
 
في المقابل، انتقد أناتولي أنتونوف، سفير موسكو لدي واشنطن، العقوبات التي اعتبرها محاولة غير مقبولة تنتهك القانون الدولي وتقوض مبادئ السوق الحرة.
 
ويأتي القرار الأميركي مع تعليق ألمانيا إجراءات الموافقة على خط أنابيب نقل الغاز الأسبوع الماضي، حيث أوقفت هيئة تنظيم الطاقة المصادقة وآلية الترخيص لأن الكونسرتيوم الذي يقف وراء المشروع يحتاج لإنشاء شركة تابعة له في ألمانيا بموجب القانون الألماني للحصول على رخصة تشغيل قبل وضع خط الأنابيب قيد الخدمة في البحر.
 
وتتطلب الإجراءات القانونية من الشركة المشغلة للخط، ومقرها سويسرا، نحو 4 أشهر، ما يعني تأخر انطلاق المشروع، لذا سارعت برلين للتأكيد على أن القرار مرتبط بأمور تنظيمية بحتة ولا يعني تقييمها للاتفاق من جديد.
 
من ناحيتها، شددت روسيا على أن رفع سعر الغاز في سوق أوروبا ما بين 10 إلى 12 بالمئة عقب إعلان ألمانيا قرارها بتعليق المصادقة، لم تكن للضغط للحصول على عقود أو تسريع تشغيل خط "نورد ستريم2".
 
أسباب العرقلة
 
يعد المشروع أطول خط أنابيب تحت المياه، وينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق بأنبوب مزدوج يصل طول كل فرع 1200 كم لنقل 55 مليار متر مكب من الغاز سنويا بميزانية تتراوح بين 8- 10 مليارات دولار.
 
وترفض واشنطن وأوكرانيا المشروع الذي أعلن عنه 2017 وبدأ العمل فيه 2018، لتأثيره السلبي على الأخيرة التي تعتمد على عائدات عبور الغاز، والقوة التي سيمنحها لموسكو مع تعزيز وجودها العسكري على الحدود الشرقية لأوكرانيا.
 
ويقول خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات إن سبب الاعتراض الأميركي هو رغبة واشنطن ألا تعتمد أوروبا على روسيا في الطاقة، إضافة للطموح الأميركي في أن يستورد الاتحاد الأوروبي البترول الأميركي المنتج من الصخر الزيتي.
 
مصير المشروع
 
في الأيام الماضية تأزم الخلاف بين أوروبا وروسيا بسبب أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا، واتهام أوروبا لموسكو بدعم بيلاروسيا في استخدام اللاجئين كسلاح ضدها.
 
كما أبدت أميركا والناتو تخوفهما من زيادة الجنود الروس قرب أوكرانيا بعد أن بلغ عددهم 100 ألف، بينما اتهمت روسيا الغرب بتصعيد النزاع بإجراء مناورات في البحر الأسود وإرسال قاذفات للتحليق قرب حدودها.
 
ورغم توقف خطوات تصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا، يؤكد رجائي أن مشروع "نورد ستريم2" يسير نحو التنفيذ نظرا للانتهاء من العمل في بنائه، ولحاجة الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي، علاوة على حاجة موسكو للأموال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout