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بـ10 مليارات دولار.. صندوق إماراتي لدعم الاستثمارات في تركيا

25
NOVEMBER
2021
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أعلنت الإمارات، الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).
 
ويأتي هذا الإعلان عقب المحادثات التي جرت بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.
 
وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
 
ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من أردوغان.
 
واستقبل الرئيس التركي ولي عهد أبوظبي في قصر الرئاسة بأنقرة.
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