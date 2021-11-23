شركات روسية وألمانية تطور قطارا متوسط سرعته 360 كلم / ساعة

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وقعت شركة سيمنس والسكك الحديدية الروسية، عقدا لتطوير قطار فائق السرعة سيتم استخدامه للنقل على خط موسكو - بطرسبورغ اعتبارا من عام 2028.

وقال رئيس شركة سيمنس في روسيا ألكسندر ليبروف، متحدثا في منتدى الصناعة الروسي الألماني: "نقوم بالتعاون مع الشريك الروسي، بتطوير قطار فائق السرعة، سيعمل بين موسكو وبطرسبورغ اعتبارا من عام 2028 بسرعة متوسطة 360 كلم / ساعة".

وتابع ليبروف: "هذه سرعة جدية، تبلغها الطائرة عند الإقلاع. وقعنا مؤخرا اتفاقية حول ذلك مع شركة السكك الحديدية الروسية، رغم أننا بدأنا في تطوير هذا القطار قبل وجود أي عقد".

وأضاف ليبروف، أنه سيتم إنتاج هذه القطار في مصنع "أورال للقاطرات" في وسط روسيا.