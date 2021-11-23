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اليابان تخصص 16 مليار دولار إضافية لدعم السكان في ظروف الوباء

23
NOVEMBER
2021
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قالت صحيفة Yomiuri، إن حكومة اليابان قررت تخصيص أكثر من 1.8 تريليون ين (حوالي 15.8 مليار دولار) كمساعدات مالية إضافية للسكان وسط الوباء.
 
وستضيف الحكومة هذه النفقات الجديدة، في مسودة ميزانية الدولة للسنة المالية 2021 (بالتي تبدأ 1 أبريل 2021).
 
وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دفع هذه الأموال على شكل نقاط خاصة، يمكن استبدالها بالسلع والخدمات. وسيحصل كل من يحمل البطاقات البلاستيكية، على مبلغ يصل إلى 20 ألف ين (174 دولارا).
 
بالإضافة إلى مساعدة السكان، يهدف هذا الإجراء لتشجيع السكان على استخدام أكثر فعالية لبطاقات تسجيل الهوية الموحدة، والتي يجب أن تصبح في المستقبل أداة شاملة لجميع المدفوعات والمعاملات. ونوهت الصحيفة، بأن 39٪ من السكان يستخدمون حاليا هذه البطاقات.
 
في 19 نوفمبر الجاري، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد وسكانها خلال فترة الوباء، بحوالي 78.9 تريليون ين (691.5 مليار دولار).
روسيا اليوم
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