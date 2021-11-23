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روسيا.. ارتفاع سعر بيض سمك السلمون إلى مستويات غير مسبوقة

23
NOVEMBER
2021
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ارتفعت أسعار الكافيار الأحمر، أو بيض سمك السلمون، في روسيا إلى مستويات غير معهودة، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.
 
فعلى الرغم من ارتفاع كمية السلمون الذي يتم اصطياده، فإن سعر الكافيار الأحمر ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة في روسيا.
 
ويأتي هذا الارتفاع أيضا مع اقتراب موسم الأعياد، حيث يعتبر الكافيار الأحمر مكوناً رئيسياً للمائدة في موسم الأعياد، بحسب وكالة فرانس برس.
 
ونقلت صحيفة "أر بي كي" عن الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء "روستات" أن سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد من الكافيار الأحمر تجاوز عتبة 5000 روبل، أي ما يعادل 60 يورو، وهو أعلى سعر منذ بدء تسجيل الأسعار في العام 2000.
 
وبحسب فرانس برس، فإن الطبق المكون من الخبز المحمص المدهون بالزبدة والكافيار الأحمر قد يصبح نادراً على موائد الروس، الذين يعانون من التضخم العام الذي أثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية.
 
خلال عقدين من الزمن، ازداد سعره بأكثر من 7 أضعاف في نهاية العام، بحسب بيانات وكالة الإحصاء التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
 
ومنذ يناير الماضي، ازداد معدل صيد سمك السلمون، الذي يتم معظمه في شبه جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في أقصى شرق روسيا، بنسبة تقارب 30 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نقلت وكالة "تاس" عن وكالة الصيد الاتحادية.
 
وأدى ذلك إلى خفض سعر السلمون.
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