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بعد انخفاضات غير مسبوقة.. الليرة التركية تصعد

22
NOVEMBER
2021
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صعدت الليرة التركية لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي.

وانخفضت العملة بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي قادم.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 11.17 ليرة مقابل الدولار، بارتفاع 0.5 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 11.2995 ليرة للدولار.

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال يوم الجمعة الماضي عند 11.32 ليرة للدولار يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

Reuters
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