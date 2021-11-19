بعد انهيارها.. كيف يتم تداول الليرة التركية اليوم؟

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يتم تداول الليرة التركية، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن سجلت تراجعا حادا أمس غداة قرار المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية تراجعت بعدما خفض المركزي التركي تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار في الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، وبذلك تكون العملة قد عوضت جزءا من خسائر أمس، لكنها لا تزال قرب أدنى مستوى.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 ليرة للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5% بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15%.