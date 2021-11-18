أمير قطر يعين محافظا جديدا للمصرف المركزي

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قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظا لمصرف قطر المركزي.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وشغل بندر بن محمد آل ثاني منصب رئيس ديوان المحاسبة منذ مارس 2015، بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه في فبراير2009.

وبندر بن محمد من مواليد قطر عام 1977، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية الدراسات العليا في باريس، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، تخصص تمويل، من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.