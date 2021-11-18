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الذهب يصعد وسط مخاوف التضخم

18
NOVEMBER
2021
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صعدت أسعار الذهب إذ دفعت المخاوف حيال التضخم المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس غير عابئين بقوة الدولار التى غذتها رهانات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.92 بالمئة إلى 1866.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1835 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر هبط في الجلستين السابقتين بعد سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات.
 
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.84 بالمئة إلى 1869.60 دولار للأوقية.
 
وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الدعم الأساسي للذهب والفضة ما زال الضغوط التضخمية التي مازلنا نراها في السوق."
 
ولامس مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتنافس مع الذهب كمخزن آمن للقيمة، أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 مدعوما ببيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميركية.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 25.05 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.14 بالمئة إلى 1059.60 دولار. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة 2184.60 دولار.
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