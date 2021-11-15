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انطلاق فعاليات مؤتمر "أدبيك 2021" للطاقة في أبوظبي

15
NOVEMBER
2021
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انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2021" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، في حدث هو الأكبر والأهم في صناعة الطاقة العالمية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
ويستمر مؤتمر "أديبك 2021" حتى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.
 
ويعقد المؤتمر حضوريا في أبوظبي، بعد أيام من اختتام مؤتمر المناخ "كوب 26"، وسيكون "أديبك 2021" أول منتدى عالمي للطاقة يناقش القرارات والمخرجات والنتائج الحاسمة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وكيف سيتم تشكيل السياسات المستقبلية وبيئات الأعمال في صناعة الطاقة.
 
ويستضيف المؤتمر سلسلة من المؤتمرات التي تقدم رؤى استراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي لأديبك 2021، الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، بما فيهم 160 وزيرا ومديرا تنفيذيا وصانع قرار.
 
وسيشارك هؤلاء في أكثر من 160 جلسة مؤتمر، حيث سيقوم قادة الصناعة العالمية من خلال سلسلة من اللجان الاستراتيجية ومقابلات القادة
 
والعناوين الرئيسية بتقييم مشهد الطاقة المتطور وتسليط الضوء على اتجاهات قطاع الطاقة الناشئة واستكشاف أبرز موضوعات الصناعة وأهمها.
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