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إدراج "الياه سات" في مؤشرات "إم إس سي آي" العالمي

15
NOVEMBER
2021
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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدراجها ضمن قائمة الشركات في مؤشرات "إم إس سي آي" لرأس المال الصغير.
 
ويشمل هذا الإدراج مؤشر "إم إس سي آي" العالمي لجميع الدول ضمن فئة رأس المال الصغير، ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة لرأس المال الصغير، ومؤشر "إم إس سي آي" الإمارات لرأس المال الصغير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الإدراج اللازمة.
 
وسيتم إدراج "الياه سات" في هذه المؤشرات اعتباراً من 1 ديسمبر 2021، ويعكس هذا الإدراج ثقة المؤسسات المالية العالمية بشركة الياه سات، وقوة أدائها المالي وما توفره لمساهميها من أرباح تعد من أعلى نسب الأرباح الموزعة في سوق أبوظبي المالي.
 
ويساهم الإدراج في تكريس ثقة المستثمرين المتزايدة في شركة الياه سات، كما يشجع المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية من داخل الإمارات وخارجها على الاستثمار طويل الأمد في الشركة.
 
وفي سياق تعليقه على الإدراج قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات": "يعد إدراج الياه سات في ثلاثة مؤشرات من إم إس سي آي بمثابة شهادة على مكانة المجموعة الرائدة محلياً ودولياً ودورها كمساهم رئيسي في تنمية وتنويع الاقتصاد الإماراتي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة."
 
وكانت "الياه سات" قد كشفت مؤخراً عن نتائجها المالية للربع الثالث 2021، حيث وصلت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1.0 مليار درهم، مما يدل على تحقيق أداء قوي ومستدام منذ الربع الأول من العام 2021.
 
وبلغ صافي الدخل المُطبَّع 200.1 مليون درهم متجاوزاً العام السابق بمقدار 61.4 مليون درهم (أي بنسبة 44.3 بالمئة).
 
وقاد هذا الأداء القوي إلى موافقة مجلس الإدارة على مقترح قدّمته الإدارة التنفيذية العليا لتعديل سياسة توزيع أرباح الشركة للسماح بدفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي.
 
ومن المتوقع أن تصل أرباح السهم المقرر دفعها في عام 2022 إلى 16 فلساً للسهم الواحد تقريباً. كما من المتوقع أن تنمو الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2 بالمئة على الأقل.
 
وأضاف الهاشمي: "يعكس هذا الإنجاز المهم قوة شركة الياه سات على الصعيدين المالي والتشغيلي، كما يدعم التزامنا المستمر بتحقيق القيمة للمساهمين عبر الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتوسيع نطاقنا الجغرافي. ولا شك أن الإدراج خطوة بالغة الأهمية ستتيح لنا فرصة تنويع قاعدة المستثمرين في الشركة، وتمهيد الطريق لترسيخ مكانتنا دولياً."
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