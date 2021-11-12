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التوجهات الرئيسية لـ2022.. بنك أمريكي ينصح بشراء الأسهم الروسية وأسهم دولة عربية

12
NOVEMBER
2021
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قدم خبراء بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" مجموعة من النصائح للمستثمرين حول العام القادم، وقال إن الاقتصاد العالمي سيشهد طلبا قويا وعرضا محدودا في عام 2022.
 
ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" فإن الفكرة الرئيسية لتوصيات "غولدمان ساكس"، في تقرير التوجهات الرئيسية للعام 2022، تتمحور حول أن الأسواق ستواجه مرحلة "الأوكتان المنخفض" من التعافي العالمي.
 
ويتوقع فريق البنك أن يشهد الاقتصاد العالمي طلبا قويا وعرضا محدودا في العام 2022، وذلك في ظل تعطل سلاسل التوريد في العام الجاري.
 
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، أوصى البنك الأمريكي بشراء الأسهم المكسيكية والروسية المقومة بالعملة الأمريكية، وكذلك شراء الأسهم المصرية.
 
ويرى خبراء البنك أن الأسواق المكسيكية والروسية تقدم تقييمات جذابة، كذلك أشاروا إلى أن مصر لديها استعداد أفضل نسبيا لارتفاع أسعار النفط، مقارنة بباقي دول المنطقة.
Bloomberg
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