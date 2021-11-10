انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا بعد أنباء من روسيا

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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بنحو ملحوظ بعد تقارير أفادت بأن روسيا زادت إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز حسب مؤشر TTF الهولندي، في بداية تعاملات اليوم، إلى 791.6 دولار لكل ألف متر مكعب، وتراجعت بذلك الأسعار بنسبة 8.4% مقارنة بسعر التسوية أمس.

وتراجعت أسعار الوقود الأزرق، بعد تقارير أفادت بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "يامال - أوروبا"، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية.