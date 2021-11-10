living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتياد الحمامات العامة في المغرب يشهد تراجعا كبيرا

10
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع تداعيات جائحة كورونا، رصد في المغرب في الأشهر الأخيرة تراجع في الإقبال على الحمامات الشعبية والعصرية، الأمر الذي كبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.
 
وأفيد بأن انخفاض المداخيل في هذه المجلات يجري "بمستويات تهدد توازنها المالي، الذي تضرر منذ بداية جائحة كورونا سنة 2020".
 
ونقل عن مهنيين أن "نسبة ملء الحمامات تتراوح ما بين 20 و30 في المائة في أحسن الحالات، في وقت واصلت 20 في المائة منها إغلاق أبوابها أمام الزبائن، بسبب عدم قدرة أصحابها على تحمل مصاريف إعادة التشغيل والصيانة".
 
واوضح عبد الرحمان الحضرمي، الكاتب الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، أن المهنيين يسعون في الوقت الحالي إلى "إقناع الجهات الحكومية الوصية على القطاع بتخصيص دعم للمهنيين من أجل مساعدتهم على مواجهة المشاكل المالية الكبيرة التي تسببت فيها جائحة كورونا".
 
وأشار الحضرمي إلى أن "الإغلاق الذي دام لشهور طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا جعل 20 في المائة من المهنيين غير قادرين على تأمين إعادة فتح محلاتهم أمام الزبائن، بسبب عدم توفرهم على السيولة المالية الضرورية لإنجاز أشغال الصيانة اللازمة، لإعداد الحمامات وتوفير الشروط الصحية اللازمة لاستقبال الزبائن".
 
ولفت في السياق ذاته إلى أن "المهنيين العاملين في القطاع راسلوا المسؤولين الحكوميين من أجل الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة السابقة، بشأن تخصيص دعم مالي للعاملين في القطاع، الذين حرموا من أي دخل مالي منذ بداية الجائحة، وإلى غاية رفع الإغلاق عن الوحدات العاملة في هذا المجال".
 
وقال الكاتب الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات: "الأزمة مازالت ترخي بظلالها على القطاع، بما يشمل المهنيين الذين فتحوا أبواب محلاتهم أمام الزبائن، بسبب ضعف نسبة الإقبال التي تتراوح حاليا ما بين 20 و30 في المائة"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة لا تتيح تغطية المصاريف الأساسية، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الحكومية لدعم القطاع، واتخاذ إجراءات لتشجيع المصارف على تقديم القروض التمويلية التي يحتاجها العاملون في قطاع الحمامات التقليدية والعصرية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout