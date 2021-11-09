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سعر النفط يرتفع وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عالمي

9
NOVEMBER
2021
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، وسط علامات على نمو اقتصادي عالمي عززت التوقعات للطلب على الطاقة، لكن السوق تواجه ضغوطا بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات للتصدي للأسعار المرتفعة.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.
 
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.
 
وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.
 
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، بإقرار الكونغرس مشروع قانون للبنية التحتية طال تأجيله بقيمة تريليون دولار قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
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