العملات المشفرة تواصل تسجيلها مستويات قياسية

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تحقق العملات المشفرة مؤخرا مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم.

وارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، الاثنين، وصعدت إيثر إلى مستوى قياسي جديد.

وكانت بتكوين مرتفعة بنحو ثلاثة في المئة في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، بينما سجلت إيثر، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا، وفق ما ذكرت "رويترز".

ومنذ بداية أكتوبر، ربحت إيثر 57 في المئة وتقدمت بتكوين بحوالي 50 في المئة مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أميركي لبتكوين قائم على العقود الآجلة، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.