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مصر.. قناة السويس تعلن زيادة "رسوم العبور"

5
NOVEMBER
2021
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قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في عام 2022، بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع 2021.
 
وأضاف في بيان، أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية.
 
وأكد أسامة ربيع، "حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة، عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رسوم عبور السفن".
 
وأشار إلى أن هذا "يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة".
 
وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لـ"دراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية".
 
وتعليقا على قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعى المسال، أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا، بما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة".
 
وأضاف أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود إلى كونها "الأكثر تأثرا بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى".
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