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بالأرقام: تقديم القهوة قد يصبح ترفًا!

4
NOVEMBER
2021
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وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان 2,164 ليرة كلفة فنجان القهوة وجاء فيه:2,164 ليرة كلفة فنجان القهوة:

“من العادات الاستهلاكية والتقاليد اللبنانية هي شرب القهوة عدة مرات يوميا لا سيما في الصباح وهي أيضا من مشروبات الضيافة الأساسية والبديهية. ومن الطبيعي أن يتأثر استهلاك البن والقهوة نتيجة ارتفاع كلفتها (البن- السكر- الغاز) وتفيد الإحصاءات عن تراجع استيراد البن بين العامين 2019- 2020 من 33,542 طناً إلى 19,602 طن. أي تراجع بنسبة 41.6%.
ووفقاً للأسعار الحالية:
” سعر قارورة الغاز: 244,500 ليرة
” سعر كيلو البن: 120,000 ليرة
” سعر كيلو السكر: 16,000 ليرة
واستناداً إلى هذه الأسعار فإن كلفة فنجان القهوة الواحد أصبحت نحو 2,164 ليرة.
موزعة على البنود التالية:
” غاز: 250 ليرة
” بن: 1,714 ليرة (بمعدل 70 فنجان في كل كيلو)
” سكر: 200 ليرة (بمعدل 80 فنجان في كل كيلو)
وبالتالي قد يصبح تقديم القهوة ترفاً وكلفة في الضيافة بعد ارتفاع الأسعار.
ملاحظة: لم يدخل في احتساب الكلفة ثمن المياه التي أرتفع سعرها بشكل كبير (19 ليتر كان سعرها 5 آلاف ليرة وأصبح 20 ألفاً) لأن البعض قد يستخدم المياه العادية وليس المياه التي يتم شراؤها.

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