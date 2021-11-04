living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع ارتفاع "بتكوين".."إيثر" المشفرة تسجل صعودا غير مسبوق

4
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت العملة المشفرة "إيثر" والتي تعد ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، الأربعاء، أعلى مستوى على الإطلاق.
 
وجاء ارتفاع "إيثر" نظرا لارتفاع "بتكوين"، وتأثرا بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.
 
وارتفعت "إيثر"، المرتبطة بسلسلة "إيثريوم" للكتل، إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، محطمة رقم الثلاثاء البالغ 4600 دولار مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من عشرة في المئة.
 
وجرى تداول "بتكوين" عند حوالي 63078 دولارا مرتفعة نحو 117 في المئة هذا العام، بينما صعدت "إيثر" إلى ستة أمثال قيمتها، حسبما ذكرت "رويترز".
 
العملات الرقمية ...خطورة الإفلاس مقابل الثراء السريع
 
وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية: "منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بتكوين وعملات رئيسية أخرى".
 
وتنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة "فيسبوك" اسمها إلى "ميتا" للتركيز على "الميتافيرس"، وهو مناخ للواقع الافتراضي المشترك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout