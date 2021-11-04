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السيارات الكهربائية.. النرويج تتخلى عن سيارات الوقود في 2025

4
NOVEMBER
2021
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وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 77.5 في المئة في سبتمبر الماضي في النرويج، الدولة الرائدة عالميا في تبني المركبات الكهربائية، وذلك بفضل زيادة مبيعات سيارات تسلا.
 
واستحوذ الطراز "تسلا موديل واي" على 19.8 في المئة من المبيعات، تليها "تسلا موديل 3" و"شكودا إنياك" بنسبة 12.3 في المئة و4.4 في المئة على التوالي.
 
وطرح الطراز "واي" من سيارة تسلا لأول مرة في مارس 2019، وتم طرحه مؤخرا للعملاء الأوروبيين، وأصبح يحتل الجزء الأكبر من مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج، وفقا لرويترز.
 
ووفقا لبيانات الاتحاد النرويجي للطرق، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر 2020 حوالي 61.5 في المئة.
 
المركبات الكهربائية.. ما لها و ما عليها !
 
ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية باستمرار، تخطط النرويج لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول العام 2025.
 
 ويعتمد احتلال النرويج صدارة مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بشكل كبير على الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية بالكامل.
 
وقد تتعرض سياسة انعدام الضرائب للخطر إذا قرر الفائزون من يسار الوسط في الانتخابات الأخيرة فرض ضريبة على النماذج الأغلى ثمنا.
 
وفي حالة فرضها، قد تتأثر الموديلات الراقية من تسلا وأودي ومرسيدس بنز وبورش.
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