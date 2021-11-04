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الجابر: الإمارات اعتمدت تقنيات مبتكرة أثبتت نجاعتها

4
NOVEMBER
2021
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قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، يوم الأربعاء، إن دولة الإمارات اعتمدت تقنيات مبتكرة أظهرت نجاعتها.
 
وأوضح الجابر، خلال لقاء في إطار مؤتمر المناخ في غلاسكو، "بادرت بعزم إلى العمل بعدد من التقنيات المبتكرة، فقيل في البداية، إن المهمة مستحيلة، لكن ما حصل هو أنه خلال فترة قصيرة من الزمن تمت البرهنة على نجاعة تلك التكنولوجيات وفعاليتها."
 
وأشار إلى الهيدروجين والأمونيا الزرقاء، إضافة إلى التقاط الكربون وتخزينه، موضحا أن "أدنوك" ستكون عما قريب أول شركة نفط وغاز في العالم تصدر كافة منتجاتها، وقد جرى إمدادها بطاقة خالية تماما من انبعاثات الكربون.
 
وأردف الجابر أن هذا ما جرى إعلانه قبل أسبوع، في إشارة إلى شراكة تقوم فيها شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بإمداد "أدنوك" باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة.
 
وتبعا لذلك، ستصبح "أدنوك" بموجبها أول شركة نفط وغاز تؤمن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير 2022.
 
منارة أمل
 
وعلى صعيد آخر، قال الجابر إن ما يجعل الإمارات متحمسة لاحتمال استضافة مؤتمر المناخ "كوب 28" في سنة 2023 هو إدراك طابع الاستعجالية في العالم إزاء قضايا المناخ، قائلا إن هناك حسا بالوحدة والحماس على نحو غير مسبوق، إلى جانب ترتيبات بين دول.
 
وأعرب المسؤول الإماراتي عن الأمل في الحظوة باستضافة مؤتمر المناخ، لأن ذلك "يمنحنا الفرصة حتى نظهر ونبرز أمام العالم" ما يمكن أن تقوم به أمة شابة، في المساعدة على معالجة تحديات المناخ.
 
وفي ظل الإقبال على استضافة مؤتمر "كوب 28"، أوضح الجابر أن دولة الإمارات تتبنى مقاربة شاملة تضم الجميع، سواء تعلق الأمر بالقطاعين العام والخاص أوالأكاديميين والباحثين ورواد الأعمال والمال والتكنلوجيا.
 
وختم الجابر مداخلته بتأكيد الرغبة في جعل أبوظبي ودولة الإمارات منارة أمل حقيقية للتقدم في حلول مسألة المناخ.
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