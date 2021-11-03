الجزائر تستهدف زيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من 30 بالمئة

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أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله إن "الجزائر تمثل 30 بالمئة من تموين السوق الأوروبية بالغاز، وتسهم في الأمن الطاقوي لأوروبا".

وأضاف أن بلاده تطمح لتعزيز تواجدها في هذا السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية.

وتعليقا على قرار عدم تجديد عقد استخدام أنبوب الغاز الجزائري "الأورو - مغاربي" الذي يمر عبر المغرب، قال إن "الجزائر قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها مع إسبانيا والبرتغال في مجال التموين بالغاز الطبيعي".

وأضاف أن "قدرات أنبوب ميدغاز الذي هو ثمرة تعاون بين سوناطراك وشريكها الإسباني ناتورجي مرشحة للارتفاع، لتبلغ 10.6 مليار متر مكعب بحلول شهر ديسمبر، مما يساوي معدل الطلب السنوي الحالي لإسبانيا والبرتغال".