صادرات الآلات الزراعية الروسية تبلغ مستوى تاريخيا

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أشارت هيئة روسية إلى أن صادرات الآلات الزراعية الروسية بلغت في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مستويات تاريخية، حيث بلغت ما قيمته 16.3 مليار روبل (حوالي 220 مليون دولار).

ووفقا لبيانات الهيئة الروسية فقد زادت قيمة الصادرات في الفترة من يناير حتى سبتمبر الجاري بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت "روس سبيتس ماس" بأنه تم توريد الآلات الزراعية الروسية إلى 34 دولة في العالم، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تعد أبرز الأسواق للآلات الزراعية الروسية.

وللمقارنة فإن قيمة صادرات الآلات الزراعية الروسية بلغت في العام الماضي ككل مستوى 15.9 مليار روبل.